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Аваков: Киев останавливает пассажирские перевозки с 22 марта

Аваков: Киев останавливает пассажирские перевозки с 22 марта
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса по Украине в Киеве власти приняли решение полностью ограничить пассажирские перевозки в городе.

В Киеве с 22 марта будут остановлены все пассажирские перевозки, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", - написал Аваков в комментариях к своей публикации в Фейсбуке в субботу.

Ранее Аваков выступил за срочное введение в стране жесткого "тотального" карантина в связи с пандемией в мире заражения COVID-19. 

"Тотальный полный карантин в Украине": Аваков озвучил свои предложения

"Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важен! И потому – тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", - написал Аваков на странице в Фейсбуке в субботу.

Напомним:

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Все по теме:

Киев, Украина, Заболевание, Карантин, Арсен Аваков, Заражение, Коронавирус.
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