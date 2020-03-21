Режим ЧС: В Тернополе первый случай COVID-19 обнаружили у священника

Новости Украины:Первым инфицированным в Тернопольской области оказался священник, в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации.

Первый случай коронавирусной инфекции в Тернопольской области обнаружили у 57-летнего священнослужителя из Залещиков.

Об этом сообщает Тернопольская областная государственная администрация.

Мужчина находится в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Пациенту предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция.

Предварительно известно, что у инфицированного большая семья.

Члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации 20 марта проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации и рекомендовали такое же решение принять городскому штабу.

Для жителей Залещицкого района и соседних районов усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг.

Напомним: