Режим ЧС: В Тернополе первый случай COVID-19 обнаружили у священника

Первый случай коронавирусной инфекции в Тернопольской области обнаружили у 57-летнего священнослужителя из Залещиков.
Об этом сообщает Тернопольская областная государственная администрация.
Мужчина находится в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Пациенту предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция.
Предварительно известно, что у инфицированного большая семья.
Члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации 20 марта проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации и рекомендовали такое же решение принять городскому штабу.
Для жителей Залещицкого района и соседних районов усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг.
Напомним:
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 200 тыс. человек.
Министерство здравоохранения Украины официально подтверждает заражение коронавирусом одного из народных депутатов.
На заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации сегодня в связи с коронавирусом было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.
В Украине подтверждено еще три случая инфицирования коронавирусом: новый случай зафиксирован в Харьковской и Ивано-Франковской области, сообщает Министерство здравоохранения Украины.