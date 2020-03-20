В Украине еще три человека заболели коронавирусом

Новости Украины:До 29 возросло количество инфицированных коронавирусом в Украине.

В Украине подтверждено еще три случая инфицирования коронавирусом: новый случай зафиксирован в Харьковской и Ивано-Франковской области, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Минздрав сообщает: По состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19. Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один - в Харьковской, один - во Львовской", - говорится в сообщении.

Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19.

Напомним: