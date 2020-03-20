В Украине еще три человека заболели коронавирусом

В Украине подтверждено еще три случая инфицирования коронавирусом: новый случай зафиксирован в Харьковской и Ивано-Франковской области, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
"Минздрав сообщает: По состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19. Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один - в Харьковской, один - во Львовской", - говорится в сообщении.
Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19.
Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в котором выразил соболезнования в связи с ужасными масштабами пандемии коронавируса в Италии.
Во Львове зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Андрей Садовый.
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.