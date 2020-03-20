Коронавирус, возвращение украинцев и состояние Маркива: Зеленский поговорил с премьером Италии

Новости Украины:Зеленский и Конте обсудили обмен информацией между службами здравоохранения Украины и Италии, разблокировку перемещения товаров и возврат 125 украинцев из Рима.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в котором выразил соболезнования в связи с ужасными масштабами пандемии коронавируса в Италии.

"Владимир Зеленский и Джузеппе Конте согласились с важностью координации усилий по борьбе с распространением пандемии и преодолению негативных социально-экономических последствий, вызванных вспышкой коронавируса", - сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины.

С учетом уже полученного Италией опыта в борьбе с коронавирусом, Зеленский отметил интерес Украины к налаживанию информационного обмена на уровне служб здравоохранения двух стран с целью изучения новых отраслевых стандартов и рекомендаций, которые внедряются в Италии для противодействия болезни.

Отдельно была отмечена важность бесперебойного транспортного обеспечения торговли между странами, в частности, поставки продовольствия, медицинских препаратов и оборудования.

Стороны договорились объединить усилия для разблокирования товаротранспортного сообщения между Италией и Украиной из-за ограничений, введенных рядом транзитных стран.

Зеленский выразил благодарность правительству Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией.

"Отдельно обсудили вопрос возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта", - указывается в сообщении.

Зеленский также поинтересовался состоянием дел у осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива, передал ему привет и пожелал оставаться здоровым.

Стороны также обсудили продолжение политического диалога на высшем уровне и реализацию договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины в Италию 7 февраля 2020 года.

Напомним: