Разумков о Шмыгале: Ему досталось, мягко говоря, не самое простое "наследство"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вступил в свою должность в нелегкое для страны время и ведет себя как государственник, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Кабинету министров сегодня непросто и премьер-министру в первую очередь, потому что ему досталось, мягко говоря, не самое простое "наследство". Он, как говорят: "из огня да в полымя", потому что только он успел вступить в свои полномочия, как сразу начали развиваться события с коронавирусом. Бывают разные моменты, но мне кажется, что пока Шмыгаль ведет себя как государственник, вникает в вопросы и, я надеюсь, он будет успешным на своей должности", - заявил Разумков в интервью "Интерфакс-Украина".
Спикер парламента заверил, что Верховная Рада будет готова помочь Кабмину в сложившейся ситуации.
"То, что будет зависеть от Верховной Рады – будем стараться помогать коллегам, и мы понимаем, что, только работая вместе на результат, мы сможем добиться позитивных изменений в государстве", - добавил председатель Рады.
Напомним:
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.