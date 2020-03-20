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Разумков о Шмыгале: Ему досталось, мягко говоря, не самое простое "наследство"

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Разумков о Шмыгале: Ему досталось, мягко говоря, не самое простое "наследство"
16:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КМУ

Новости Украины:Разумков считает, что Шмыгаль ведет себя как государственник.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вступил в свою должность в нелегкое для страны время и ведет себя как государственник, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Кабинету министров сегодня непросто и премьер-министру в первую очередь, потому что ему досталось, мягко говоря, не самое простое "наследство". Он, как говорят: "из огня да в полымя", потому что только он успел вступить в свои полномочия, как сразу начали развиваться события с коронавирусом. Бывают разные моменты, но мне кажется, что пока Шмыгаль ведет себя как государственник, вникает в вопросы и, я надеюсь, он будет успешным на своей должности", - заявил Разумков в интервью "Интерфакс-Украина".

Спикер парламента заверил, что Верховная Рада будет готова помочь Кабмину в сложившейся ситуации.

"То, что будет зависеть от Верховной Рады – будем стараться помогать коллегам, и мы понимаем, что, только работая вместе на результат, мы сможем добиться позитивных изменений в государстве", - добавил председатель Рады.

Напомним: 

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Верховная Рада, Кабмин, Коронавирус, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль.
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