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Меры во время карантина: Верховная Рада отказалась от Почетного караула

Меры во время карантина: Верховная Рада отказалась от Почетного караула
07:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:rada.gov.ua

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса ВРУ отменили все мероприятия, связанные с несением караула Нацгвардии.

Мероприятия, связанные с несением Почетного караула Национальной гвардии у Верховной Рады, отменены из-за карантина.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"В связи с введением карантина в Украине, с целью предотвращения распространения коронавируса, торжественные церемонии по несению Почетного караула Национальной гвардии Украины у здания украинского парламента – временно приостанавливаются", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что о возобновлении соответствующих мероприятий будет сообщено отдельно.

Как сообщалось, 1 марта 2020 года было положено начало традиции несения Почетного караула Нацгвардии у парламента Украины.

Церемония традиционно длится с 10.00 до 18.00 в выходные и праздничные дни с ежечасной сменой Почетного караула. 

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Для противодействия распространению коронавируса Кабмин с 12 марта по 3 апреля ввел карантин. В рамках мероприятий, в частности, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. 

По последним данным, в Украине подтвержден уже 41 случай коронавируса.

Напомним: 

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Украина, ВРУ, Рада, Карантин, Караул.
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