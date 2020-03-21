Меры во время карантина: Верховная Рада отказалась от Почетного караула

Мероприятия, связанные с несением Почетного караула Национальной гвардии у Верховной Рады, отменены из-за карантина.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
"В связи с введением карантина в Украине, с целью предотвращения распространения коронавируса, торжественные церемонии по несению Почетного караула Национальной гвардии Украины у здания украинского парламента – временно приостанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о возобновлении соответствующих мероприятий будет сообщено отдельно.
Как сообщалось, 1 марта 2020 года было положено начало традиции несения Почетного караула Нацгвардии у парламента Украины.
Церемония традиционно длится с 10.00 до 18.00 в выходные и праздничные дни с ежечасной сменой Почетного караула.
Для противодействия распространению коронавируса Кабмин с 12 марта по 3 апреля ввел карантин. В рамках мероприятий, в частности, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
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Напомним:
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