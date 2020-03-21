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Меры по коронавирусу: Куба закрывает границу для иностранцев

Меры по коронавирусу: Куба закрывает границу для иностранцев
09:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса власти Кубы приняли решение закрыть границу для иностранцев.

Куба закроет въезд для иностранцев на месяц для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил президент Мигель Диас-Канель, сообщает Минздрав Кубы в Facebook. 

Въезд на территорию страны разрешат только жителям Кубы.

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Запрет не распространяется на иностранцев, имеющих вид на жительство в стране.

Для иностранных туристов аэропорты будут работать только на вылет.

На Кубе зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом.

Пандемия коронавируса: Ситуация в мире на сегодня 

Еще 716 человек госпитализированы в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Напомним: 

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Куба, Заболевание, Пандемия, Заражение, Коронавирус.
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