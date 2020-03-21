Меры по коронавирусу: Куба закрывает границу для иностранцев

Куба закроет въезд для иностранцев на месяц для борьбы с коронавирусом.
Об этом заявил президент Мигель Диас-Канель, сообщает Минздрав Кубы в Facebook.
Въезд на территорию страны разрешат только жителям Кубы.
Запрет не распространяется на иностранцев, имеющих вид на жительство в стране.
Для иностранных туристов аэропорты будут работать только на вылет.
На Кубе зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом.
Еще 716 человек госпитализированы в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Напомним:
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 200 тыс. человек.
Министерство здравоохранения Украины официально подтверждает заражение коронавирусом одного из народных депутатов.
На заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации сегодня в связи с коронавирусом было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.
В Украине подтверждено еще три случая инфицирования коронавирусом: новый случай зафиксирован в Харьковской и Ивано-Франковской области, сообщает Министерство здравоохранения Украины.