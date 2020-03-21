Пандемия коронавируса: Ситуация в мире на сегодня

С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 276, 468 тысяч человек.
Болезнь забрала 11 417 жизней. А вот побороли болезнь более 91,954 тысячи пациентов, сообщает Worldometer.
Больше всего инфицированных все еще наблюдают на территории материкового Китая, особенно в эпицентре вспышки инфекции провинции Хубэй. Там заболевание подтвердили у 81 тысячи человек. Также в стране зафиксировали 3 255 летальных случаев.
Впрочем, в последние несколько недель, инфекция в КНР все же пошла на спад. Третий раз в стране не подтвердили ни одного случая локального заражения коронавирусной инфекцией.
Худшая в мире ситуация за пределами материкового Китая сейчас в Италии, где уже не впервые зафиксировали рекордную смертность. Там от коронавируса погибли 4 032 человека, а всего инфекцию подхватили 47 тысяч особ.
Второй страной после Италии по количеству больных является Испания: свыше 21,5 тысяч инфицированных и 1 093 погибших. Также значительный показатель заболевания фиксируют в Германии (19,8 тысяч инфицированных и 68 погибших) и США (19,6 тысяч инфицированных и 264 погибших).
В Иране за последние сутки количество больных подскочило до 19,6 тысяч. В стране умерло 1 433 пациентов.
Во Франции, где ранее зафиксировали резкий скачок летальных случаев, сейчас начисляют 12,6 тысяч больных и 450 погибших. Следующей по количеству случаев Covid-19 является Южная Корея, где инфекцию подхватили 8,9 тысяч человек, 102 из которых погибли. Напомним, там сегодня зафиксировали резкий скачок заражений.
В Украине количество больных на коронавирус возросло до 41, из них трое пациентов погибли. Также в МИД сообщили, что трое украинцев погибли от Covid-19 за рубежом.
Тем временем в Швейцарии отказались запрещать людям выходить на улицу, потому что "не хотят участвовать в политическом шоу".
А в Великобритании из-за коронавируса закрыли все кафе, рестораны и бары.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.