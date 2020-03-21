Пандемия коронавируса: Ситуация в мире на сегодня

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса по большинству стран всего мира, власти приняли меры для снижения рисков заражения.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 276, 468 тысяч человек.

Болезнь забрала 11 417 жизней. А вот побороли болезнь более 91,954 тысячи пациентов, сообщает Worldometer.

Больше всего инфицированных все еще наблюдают на территории материкового Китая, особенно в эпицентре вспышки инфекции провинции Хубэй. Там заболевание подтвердили у 81 тысячи человек. Также в стране зафиксировали 3 255 летальных случаев.

Впрочем, в последние несколько недель, инфекция в КНР все же пошла на спад. Третий раз в стране не подтвердили ни одного случая локального заражения коронавирусной инфекцией.

Худшая в мире ситуация за пределами материкового Китая сейчас в Италии, где уже не впервые зафиксировали рекордную смертность. Там от коронавируса погибли 4 032 человека, а всего инфекцию подхватили 47 тысяч особ.

Второй страной после Италии по количеству больных является Испания: свыше 21,5 тысяч инфицированных и 1 093 погибших. Также значительный показатель заболевания фиксируют в Германии (19,8 тысяч инфицированных и 68 погибших) и США (19,6 тысяч инфицированных и 264 погибших).

В Иране за последние сутки количество больных подскочило до 19,6 тысяч. В стране умерло 1 433 пациентов.

Во Франции, где ранее зафиксировали резкий скачок летальных случаев, сейчас начисляют 12,6 тысяч больных и 450 погибших. Следующей по количеству случаев Covid-19 является Южная Корея, где инфекцию подхватили 8,9 тысяч человек, 102 из которых погибли. Напомним, там сегодня зафиксировали резкий скачок заражений.

В Украине количество больных на коронавирус возросло до 41, из них трое пациентов погибли. Также в МИД сообщили, что трое украинцев погибли от Covid-19 за рубежом.

Тем временем в Швейцарии отказались запрещать людям выходить на улицу, потому что "не хотят участвовать в политическом шоу".

А в Великобритании из-за коронавируса закрыли все кафе, рестораны и бары.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

Как можно чаще проветривайте помещение;

По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: