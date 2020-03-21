Всех на карантин: Что будет делать Канада с незаконными мигрантами

Всех искателей убежища, которые незаконно попадают в Канаду из США, будут отправлять в двухнедельный карантин.
Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд.
"Министр иммиграции Канады принял на себя обязательства с пятницы находить жилища, в которых незаконные мигранты, попадающие в Канаду через пограничный пункт "Роксфам Роуд" в провинции Квебек, смогут самоизолироваться на 14 дней", - сказала Фриланд.
По ее словам, это решение было принято, исходя из понимания, что "самоизолироваться сложно даже для канадцев, которые живут здесь и возвращаются из путешествий".
Через пограничный пункт "Роксфам Роуд неподалеку от Монреаля обычно проходит большинство мигрантов, которые пытаются незаконно перейти из США в Канаду и получить статус беженца.
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