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"Тотальный полный карантин в Украине": Аваков озвучил свои предложения

"Тотальный полный карантин в Украине": Аваков озвучил свои предложения
11:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:В связи с ситуацией с коронавирусом в мире и Украине Арсен Аваков рекомендует перейти на тотальный карантин.

Министр внутренних дел Украины выступает за срочное введение в стране жесткого "тотального" карантина в связи с пандемией в мире заражения COVID-19.

"Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важен! И потому – тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", - написал Аваков на странице в Фейсбуке в субботу.

Глава МВД Украины подчеркнул, что на данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности.

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"Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не отправленные за свой счет – на карантине – о убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!", - добавил Аваков. 

По его словам, в Украине быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медицинские препараты и оборудование. 

"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", - заявил министр.

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Он также подчеркнул, что общественным транспортом в стране сейчас должны пользоваться только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.

Напомним:

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Украина, Заболевание, Карантин, Арсен Аваков, Заражение, Коронавирус.
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