МИД: В Украину спецрейсом из Парижа прибыли 132 украинца

В Украину из Парижа прибыл первый специальный рейс со 132 украинцами на борту.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
"По сообщению пограничной службы Франции, разрешается авиационный транзит Францией граждан Украины при условии, если они будут оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту и имеют подтверждение транзита (т.е. авиабилетов для дальнейшего следования). Такая транзитная (международная) зона есть только в аэропорту Шарля де Голля (Париж)", -сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.
Так, сегодня в Украину из Парижа прибыл первый спецрейс со 132 украинцами на борту.
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