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МИД: В Украину спецрейсом из Парижа прибыли 132 украинца

МИД: В Украину спецрейсом из Парижа прибыли 132 украинца
11:20 Сб, 21 Март 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото

Новости Украины:В Украину сегодня доставили 132 граждан, спецрейсом из Парижа для эваккуации из Франции из-за распространения коронавируса.

В Украину из Парижа прибыл первый специальный рейс со 132 украинцами на борту.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"По сообщению пограничной службы Франции, разрешается авиационный транзит Францией граждан Украины при условии, если они будут оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту и имеют подтверждение транзита (т.е. авиабилетов для дальнейшего следования). Такая транзитная (международная) зона есть только в аэропорту Шарля де Голля (Париж)", -сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.

Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта 

Так, сегодня в Украину из Парижа прибыл первый спецрейс со 132 украинцами на борту.

Напомним:

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Украина, Париж, Франция, МИД, Заражение, Коронавирус.
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