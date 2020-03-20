В Польше объявили эпидемию коронавируса

Новости мира:Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил об эпидемии коронавируса. в стране.

Эпидемия в связи с распространением коронавируса COVID-19 объявлена в Польше, сообщил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Для того, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции и ограничить его, а также с целью соблюдения карантина, мы объявляем сегодня эпидемию", - сказал он.

"Мы приняли решение об отмене занятий (в учебных заведениях) до пасхи. Это - трудное решение, но важное и необходимое для того, чтобы не произошло еще большего распространения коронавируса", - добавил Моравецкий.

Согласно расписанию учебного года 2019-2020 пасхальные каникулы приходятся в Польше на 9-14 апреля.

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