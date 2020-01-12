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Моравецкий о "Северном потоке 2": Было бы лучше, чтобы этот проект никогда не начался

Моравецкий о "Северном потоке 2": Было бы лучше, чтобы этот проект никогда не начался
15:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Премьер Польши не считает, что санкции США смогут остановить строительство "Северного потока 2".

Санкции США против компаний, которые задействованы в реализации проекта Nord Stream 2, немного задержат, но не остановят строительство.

Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Для Польши лучше было бы, чтобы этот проект (Nord Stream 2) никогда не начался. Думаю, что санкции со стороны США замедлят проект, но не остановят его", - сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что нужно избежать реализации черного сценария: "У Москвы не должно быть возможности шантажировать Европу приостановкой поставок газа".

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"Чтобы быть независимыми от России, мы должны сделать ставку на диверсификацию источников энергии", - заявил польский премьер.

Он отметил, что регулярно говорит с немецким канцлером Ангелой Меркель об опасениях Польши по поводу реализации этого проекта. Однако это не меняет факта, что в этом вопрос Варшава и Берлин имеют отличные позиции.

"Это – проект, который идет в плохом направлении", - констатировал польский премьер.

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Как известно, Польша хочет отказаться от долгосрочных поставок газа из России с 2023 года после завершения так называемого Ямальского договора между сторонами. Варшава попытается заменить российский газ голубым топливом с шельфа Норвежского моря газопроводом Baltic Pipe, поставками сжиженного газа из США, на LNG терминал в Свиноуйсце, а также поставками газа через интерконнекторы из соседних стран.

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Германия, Польша, Россия, Северный поток-2, Матеуш Моравецкий.
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