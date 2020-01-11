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Меркель: Нам необходимо довести "Северный поток 2" до конца

Меркель: Нам необходимо довести "Северный поток 2" до конца
18:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Меркель по итогам встречи с Путиным заявила, что проект "Северный поток-2" нужно довести до конца.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявила, что проект "Северный поток-2" в обход Украины нужно довести до конца.

Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции.

"Мы также говорили, конечно же, о проекте "Северный поток-2". Он посредством нового европейского законодательства легитимизирован, нам необходимо довести его до конца", - сказала Меркель.

По ее словам, отрадно, что была достигнута очень хорошая договоренность по поводу транзита газа через Украину на следующие пять лет.

"Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". "Северный поток-1" работает. "Северный поток-2" еще не готов. Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", - подчеркнула Меркель.

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При этом она добавила, что в Германии отслеживали события, связанные с запуском "Турецкого потока".

В свою очередь, Путин заявил, что в ходе переговоров были затронуты вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины.

"Было отмечено важное значение достигнутых 31 декабря договоренностей между "Газпромом" и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет", - отметил Путин.

Он считает, что данные договорённости носят взаимовыгодный и сбалансированный характер и для России, и для Украины.

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Путин заявил, что в активе России и Германии - целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики.

"Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку известного всем проекта "Северный поток -2", - подытожил Путин.

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировали построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1" до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

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В конце октября 2019 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода ”Северный поток-2” на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

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20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, который предусматривает, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

После этого швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве "Северного потока-2" из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.

30 декабря стало известно, что компания вышла из участия в проекте, ее судна уже покинули Балтийское море.

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Ангела Меркель, Владимир Путин, Северный поток-2.
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