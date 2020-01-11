Скачать
Суббота, 11.01.2020
Французские специалисты помогут расшифровать данные самописцев самолета МАУ
Французские специалисты помогут расшифровать данные самописцев самолета МАУ
Макрон приедет в Киев
Макрон приедет в Киев
Итальянские клубы интересуются форвардом Шахтера
Итальянские клубы интересуются форвардом Шахтера
Умер Нил Пирт - барабанщик легендарной канадской рок-группы "Rush"
Умер барабанщик группы Rush Нил Пирт

Зеркаль: Иран нарушил несколько обязательств, предусмотренных международным правом

Зеркаль: Иран нарушил несколько обязательств, предусмотренных международным правом
16:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зеркаль рассказала, как должна действовать Украина после признания вины Ираном.

Иран, уничтожив украинский пассажирский самолет, нарушил несколько обязательств в соответствии с международным правом и должен понести ответственность.

Об этом заявила бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, описав на своей странице в Facebook алгоритм дальнейших действий Украины после признания Ираном своей вины.

"Учитывая не слишком корректные заявления и отсутствие полноценной реакции на заявление Ирана, хочу объяснить алгоритм последующих действий Украины, как это предусмотрено международным правом. Иран нарушил несколько обязательств, предусмотренных международным правом. Эти нарушения международного права являются международными противоправными действиями, за которые Иран несет ответственность", - отметила она.

Зеркаль подчеркнула, что такая ответственность порождает правовые последствия для Ирана, который, по ее словам, обязан:

  • полностью принять на себя ответственность за международные противоправные действия;
  • прекратить эти действия немедленно;
  • предоставить Украине соответствующие гарантии и гарантии неповторимости этих международных противоправных действий;
  • обеспечить Украине полную компенсацию за ущерб, причиненный этими международно-противоправными действиями.

Зеркаль акцентировала на том, что Украина должна требовать от Ирана переговоров с ним относительно указанных нарушений международного права и правовых последствий, вытекающих из них.

Как сообщалось, Иран 11 января признал, что его военные случайно сбили украинский пассажирский самолет.

В этой связи министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка".

Украина знала о ракетном ударе по самолету МАУ еще до признания Ирана

Иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) взяла на себя полную ответственность за крушение самолета МАУ.

Президент Ирана Хассан Рухани извинился за уничтожение иранскими военными украинского пассажирского самолета, назвав это катастрофической ошибкой.

Виноваты США: В РФ раскритиковали признание Ирана

Утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет "Международных авиалиний Украины". На борту самолета находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Елена Зеркаль, КСИР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
02 11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
03 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
04 Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
05 Несколько полезных советов, которые пригодятся любой хозяйке на кухне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
Крушение лайнера: в Иране нашли виновного
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
Гончарук: Работа на месте катастрофы МАУ продолжается
Гончарук: Работа на месте катастрофы МАУ продолжается
&quot;Мы не удивлены&quot;: появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
"Мы не удивлены": появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь