Зеркаль: Иран нарушил несколько обязательств, предусмотренных международным правом

Новости Украины:Зеркаль рассказала, как должна действовать Украина после признания вины Ираном.

Иран, уничтожив украинский пассажирский самолет, нарушил несколько обязательств в соответствии с международным правом и должен понести ответственность.

Об этом заявила бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, описав на своей странице в Facebook алгоритм дальнейших действий Украины после признания Ираном своей вины.

"Учитывая не слишком корректные заявления и отсутствие полноценной реакции на заявление Ирана, хочу объяснить алгоритм последующих действий Украины, как это предусмотрено международным правом. Иран нарушил несколько обязательств, предусмотренных международным правом. Эти нарушения международного права являются международными противоправными действиями, за которые Иран несет ответственность", - отметила она.

Зеркаль подчеркнула, что такая ответственность порождает правовые последствия для Ирана, который, по ее словам, обязан:

полностью принять на себя ответственность за международные противоправные действия;

прекратить эти действия немедленно;

предоставить Украине соответствующие гарантии и гарантии неповторимости этих международных противоправных действий;

обеспечить Украине полную компенсацию за ущерб, причиненный этими международно-противоправными действиями.

Зеркаль акцентировала на том, что Украина должна требовать от Ирана переговоров с ним относительно указанных нарушений международного права и правовых последствий, вытекающих из них.

Как сообщалось, Иран 11 января признал, что его военные случайно сбили украинский пассажирский самолет.

В этой связи министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка".

Иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) взяла на себя полную ответственность за крушение самолета МАУ.

Президент Ирана Хассан Рухани извинился за уничтожение иранскими военными украинского пассажирского самолета, назвав это катастрофической ошибкой.

Утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет "Международных авиалиний Украины". На борту самолета находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа.