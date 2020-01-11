Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного

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13:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Амир Али Хаджизаде взял на себя ответственность за крушение украинского самолета.

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета, сообщает в субботу агентство "Тасним".

"Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", - приводит агентство в Twitter слова Хаджизаде.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

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Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

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Все по теме:

Иран, МАУ, Украинский самолет, Боинг 737, Амир Али Хаджизаде.
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