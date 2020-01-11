Виноваты США: В РФ раскритиковали признание Ирана

Новости Украины:В России считают, что США спровоцировали Иран на ракетный удар.

В России резко отреагировали на признание Ираном своей вины в катастрофе украинского авиалайнера вблизи Тегерана. В РФ считают, что виновным в трагедии являться не только Иран, а и США.

Об этом в эфире одной из московских радиостанций, заявил заместитель главы парламентского комитета по вопросам обороны Юрий Швыткин.

В частности он заявил, что не считает позитивным тот факт, что Иран взял на себя ответственность за крушение украинского самолета.

По мнению Юрия Швыткина, ракетный удар был спровоцирован США. Действия Ирана были непредумышленными, поэтом стоить винить не только Иран, но и США.

Напомним, Тела погибших украинцев могут доставить в Украину самолетом, который привез экспертов.