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Тела погибших украинцев могут доставить в Украину самолетом, который привез экспертов

Тела погибших украинцев могут доставить в Украину самолетом, который привез экспертов
15:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Президент МАУ заявил о возможности возвращения тел погибших украинцев домой.

Тела погибших в авиакатастрофе вблизи Тегерана могут быть доставлены грузовым самолетом, которым прилетели в Иран украинские эксперты. Об этом во время брифинга заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

В частности он сообщил, что в данный момент МИД Украины работает над вопросом возвращения тел погибших украинских граждан. Есть возможность того, что их вернут грузовым самолетом, который привез в Иран украинскую группу экспертов. Однако это все зависит от готовности иранской стороны уладить все организационные вопросы. Сколько на это уйдет времени не известно. 

В то же время Евгений Дыхне заявил, что большинство погибших будут похоронены в Иране. По его словам это связано с тем, что в независимости от того, какой паспорт они имели, погибшие были иранского происхождения. 

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Их родственники проживают в Иране, поэтому их похоронят там. 

Напомним, по словам главы МИД Украины, консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении в Иране самолета "МАУ".

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Боинг, Украинский самолет, Евгений Дыхне.
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