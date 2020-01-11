Тела погибших украинцев могут доставить в Украину самолетом, который привез экспертов

Новости Украины:Президент МАУ заявил о возможности возвращения тел погибших украинцев домой.

Тела погибших в авиакатастрофе вблизи Тегерана могут быть доставлены грузовым самолетом, которым прилетели в Иран украинские эксперты. Об этом во время брифинга заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

В частности он сообщил, что в данный момент МИД Украины работает над вопросом возвращения тел погибших украинских граждан. Есть возможность того, что их вернут грузовым самолетом, который привез в Иран украинскую группу экспертов. Однако это все зависит от готовности иранской стороны уладить все организационные вопросы. Сколько на это уйдет времени не известно.

В то же время Евгений Дыхне заявил, что большинство погибших будут похоронены в Иране. По его словам это связано с тем, что в независимости от того, какой паспорт они имели, погибшие были иранского происхождения.

Их родственники проживают в Иране, поэтому их похоронят там.

Напомним, по словам главы МИД Украины, консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении в Иране самолета "МАУ".