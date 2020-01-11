Пристайко: Украинские специалисты продолжают свою работу в Иране

Новости Украины:По словам главы МИД Украины, консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении в Иране самолета "МАУ"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в установлении истины относительно крушения лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране помогла консолидация усилий мирового сообщества.

"Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду. Украинские специалисты на месте трагедии сделали важный вклад в установление истинных причин и продолжают свою работу в Иране", - написал Пристайко на странице в Твиттере в субботу.

Министр также отметил, что нахожусь на постоянной связи с главами МИД стран-партнеров для того, чтобы помочь государствам, которые потеряли своих граждан в трагедии. "Уже сейчас проводим встречи с представителями посольств", - добавил он.

Консолідація зусиль світової спільноти допомогла встановити правду. Українські фахівці на місці трагедії зробили важливий внесок у встановлення справжніх причин і продовжують свою роботу в Ірані. #PS752 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 11, 2020

Как сообщалось, ранее Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.