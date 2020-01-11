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Катастрофа МАУ: Турчинов хочет, чтобы отвечал не только Иран, но и РФ

Катастрофа МАУ: Турчинов хочет, чтобы отвечал не только Иран, но и РФ
13:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Александр Турчинов прокомментировал последние новости по сбитому самолету МАУ.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает, что ответственность за сбитый самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) должно нести руководство не только Ирана, но и РФ.

"Это уже второй пассажирский "Боинг", который за последнее время уничтожается российской ракетой. И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии", - написал Турчинов на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он отметил, что Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью обеспечения проведения объективного расследования катастрофы и привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника - Российской Федерации.

Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что "Россия системно поддерживает терроризм и в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносную оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, что оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, состоявшейся 8 января".

Новые подробности трагедии в Иране: Зеленский готовит обращение к украинцам

Как сообщалось, ранее Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

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Иран, МАУ, Александр Турчинов, Украинский самолет, Боинг 737.
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