Скачать
Суббота, 11.01.2020
Итоги дня 10 января: брифинг Пристайко, версии СБУ по трагедии в Иране и хорошие новости от МВФ
Итоги дня 10 января: брифинг Пристайко, версии СБУ по трагедии в Иране и хорошие новости от МВФ
СМИ: Иран признал свою вину ужасной катастрофы МАУ
СМИ: Иран признал свою вину ужасной катастрофы МАУ
Украина проиграла Северной Македонии на последней секунде
Украина проиграла Северной Македонии на последней секунде
Искра, буря, безумие: эти музыканты знают толк в "крутых" обложках
Искра, буря, безумие: эти музыканты знают толк в "крутых" обложках

СМИ: Иран признал свою вину ужасной катастрофы МАУ

СМИ: Иран признал свою вину ужасной катастрофы МАУ
07:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Причиной крушения лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины стал человеческий фактор.

Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

"Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе вблизи Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - цитирует телеканал заявление генштаба ВС Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близким погибших.

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного ВВС: человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал министр в твиттере.

Пристайко прокомментировал версию о попадании ракеты в самолет МАУ

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Boeing 737-800.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
02 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
03 Пристайко о катастрофе самолета МАУ: Мы получили доступ к "черным ящикам" (Видео)
04 Авиакатастрофа в Иране: у СБУ есть две приоритетные версии
05 Гончарук поручил запустить централизированный учет древесины в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Султан Омана умер в возрасте 79 лет
Султан Омана умер в возрасте 79 лет
На Харьковщине появится первый ЦПАУ &quot;на колесах&quot;
На Харьковщине появится первый ЦПАУ "на колесах"
США не будут выводить войска из Ирака
США не будут выводить войска из Ирака
Работает как часики: ТОП-5 полезных продуктов для сердца
Работает как часики: ТОП-5 полезных продуктов для сердца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь