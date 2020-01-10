Пристайко прокомментировал версию о попадании ракеты в самолет МАУ

Новости Украины:В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если будет доказано, что самолет Boeing 737 "Международный авиалиний Украины" в Иране был сбит иранской ракетой, Киев будет требовать привлечения к ответственности виновных и компенсации от Тегерана.

"Я не люблю отвечать на вопросы, которые начинаются "что будет, если будет", но, безусловно, если удастся доказать, если мы докажем, что этот самолет был сбит, безусловно, мы будем требовать не только привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсации", - сказал он на пресс-брифинге в Офисе президента Украины в пятницу.

По его словам, сейчас МИД не рекомендует украинцам полеты в Иран.

"Мы до конца расследование запретили нашим национальным перевозчикам осуществлять полеты в Иран и Ирак", - сказал Пристайко.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что разведка США пришла к следующему выводу: украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", разбившийся близ Тегерана, был сбит двумя ракетами иранского комплекса SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1").