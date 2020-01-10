Пристайко о катастрофе самолета МАУ: Мы получили доступ к "черным ящикам"

Новости Украины:Украинские специалисты в Иране получили доступ к месту крушения самолета, разбившегося возле Тегерана.

Украинские специалисты в Иране получили доступ к "черным ящикам" самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу вблизи Тегерана.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в Тегеран в составе специальной группы вылетели около 50-ти человек, которые сейчас пытаются реконструировать самолет, чтобы понять, что с ним произошло.

"Мы получили доступ к деталям самолета, к месту падения ... к "черным ящикам ", с которым мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записи переговоров между диспетчерами из Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и украинскими пилотами", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.