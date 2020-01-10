"Правдоподобно": Нидерланды склоняются к версии поражения самолета МАУ ракетой

Новости Украины:Глава МИД Нидерландов допустил, что украинский самолет был сбит иранской ракетой.

Нидерланды считают правдоподобными данные о сбивании самолета МАУ под Тегераном иранской ракетой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Стеф Блок, прибыв 10 января на экстренное заседание Совета ЕС в Брюсселе.

"Наша информация заключается в том, что правдоподобно, что был применен иранский зенитный огонь", - сказал он.

Иран заявил, что 10 января оценит состояние черных ящиков с самолета МАУ и если обнаружит повреждения, которые могут помешать проанализировать информацию, обратится за помощью к другим странам.

Как сообщалось, Иран пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Тегеран также назвал ложными обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".