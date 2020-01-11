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Катастрофа МАУ: Рухани подтвердил вину Ирана

Катастрофа МАУ: Рухани подтвердил вину Ирана
08:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Иран выражает соболезнования и сожалеет о сбитом украинском самолете.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.

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Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близимк погибших.

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Boeing 737-800, Хасан Рухани.
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