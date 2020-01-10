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Пятница, 10.01.2020
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Высокий представитель ЕС об авиакатастрофе в Иране: Мы должны позволить следователям делать их работу

Высокий представитель ЕС об авиакатастрофе в Иране: Мы должны позволить следователям делать их работу
22:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Боррель заявил, что все гипотезы о катастрофе самолета МАУ остаются открытыми.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель воздержался от комментариев относительно возможных причин катастрофы украинского пассажирского самолета вблизи аэропорта Тегерана и отметил, что на сегодня "все гипотезы остаются открытыми".

Высокий представитель ЕС заявил во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, заседание которого состоялось в пятницу в Брюсселе и было целиком посвящено рассмотрению ситуации на Ближнем Востоке, включая Иран, Ирак и Ливию.

"Я не имею новостей, которыми мог бы поделиться с вами о том, что произошло в случае с катастрофой этого украинского самолета. Все гипотезы сейчас открыты. Продолжается расследование, и мы должны позволить следователям делать их работу. Я не могу сказать вам, потому что я не знаю причин. Я знаю, что некоторые западные лидеры выдвинули вероятность, что это не был несчастный случай, но я не знаю. И было бы безответственным для меня распространять новости о таких чувствительных вещах, не имея конкретной информации", - сказал Высокий представитель ЕС.

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Как сообщалось ранее, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", совершавший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту самолета было 176 человек. Все погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по 3 граждан ФРГ и Великобритании.

Авиакатастрофа в Иране: у СБУ есть две приоритетные версии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские специалисты рассматривают в общем семь версий катастрофы самолета МАУ. Среди основных - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор"; столкновение с БПЛА или другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

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ЕС, Иран, МАУ, Жозеп Боррель.
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