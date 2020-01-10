"На трагедии не должно быть спекуляций": Зеленский во второй раз поговорил с Трюдо

Новости Украины:Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о втором за последнее время разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по поводу о катастрофы украинского самолета в Иране, в результате которой погибли, в том числе, граждане обоих государств.

Об этом написал Зеленский в своем аккаунте в соцсети Твиттер в пятницу вечером.

"Имел уже второй разговор с Джастином Трюдо о катастрофе украинского самолета в Иране. На трагедии не должно быть спекуляций. Украина и Канада всеми возможными средствами будут поддерживать объективное и всестороннее расследование", - сказано в сообщении.

Мав уже другу розмову з @JustinTrudeau про катастрофу українського літака в Ірані. На трагедії не має бути спекуляцій. Україна та Канада всіма можливими засобами підтримуватимуть об'єктивне та всебічне розслідування. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.