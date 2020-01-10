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Авиакатастрофа в Иране: у СБУ есть две приоритетные версии

Авиакатастрофа в Иране: у СБУ есть две приоритетные версии
20:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране - попадание ракеты ЗРК и теракт.

Служба безопасности Украины рассматривает как приоритетные версии авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране совершение террористического акта и попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса, заявил руководитель СБУ Иван Баканов.

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - сказал Баканов во время заседания специальной рабочей группы спецслужбы в пятницу, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует.

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"Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", - подчеркнул Баканов.

Глава СБУ напомнил, что была сформирована отдельная следственная группа украинской спецслужбы, которая сейчас эффективно работает в Иране. Представители Службы присутствовали на совещаниях и встречах президента с международными партнерами.

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Отдельно он призвал граждан более осторожно относиться к распространению непроверенных данных о трагедии.

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Авиакатастрофа, СБУ, Иран, МАУ, Иван Баканов, PS752.
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