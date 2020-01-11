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Суббота, 11.01.2020
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Настаиваем на полном признании вины: Зеленский отреагировал на заявление Ирана

Настаиваем на полном признании вины: Зеленский отреагировал на заявление Ирана
09:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на признание Ираном вины в авикатастрофе украинского самолета.

Украина ожидает официальных извинений и объективного расследования от Ирана, после того, как страна признала, что украинский пассажирский самолет был сбит военной ракетой. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплате компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - заявил глава государства.

Владимир Зеленский выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий.

Катастрофа МАУ: Рухани подтвердил вину Ирана

"Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - подчеркнул Президент.

Как сообщалось ранее, Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщалось ранее, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

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Иран, МАУ, Украинский самолет, Владимир Зеленский, Боинг 737.
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