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Климкин: Украине нужно добиться четкой формулировки причин трагедии в Иране

Климкин: Украине нужно добиться четкой формулировки причин трагедии в Иране
12:20 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Павел Климкин заявил, что Украина не должна соглашаться на формулировку об "ошибочном" попадании ракеты в украинский борт.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Украина не должна соглашаться с формулировкой, что Иран сбил украинский самолет по ошибке. По его мнении необходимо добиваться четкого юридического определения. Об этом экс-министр иностранных дел написал на своей страничке в Фейсбук.

"Теперь, когда Иран формально признал очевидное, рискну дать несколько советов. Во-первых, не соглашаться на любые формулировки типа" по ошибке ", а дать выписать юристам четкую понятную позицию. Это будет важно для всего: от пространства для внешнеполитического маневра к урегулированию вопросов компенсаций ", - отметил дипломат.

Павел Климкин считает, что необходимо провести разбор "коммуникационных" полетов. Он уточнил, что в данном контексте все журналисты говорят о том, что с украинской стороной не делились в реальном времени имеющимися данными. Об этом нужно было просить, а Владимиру Зеленскому лично встречаться с представителями посольств.

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"Так же никто в западных СМИ не понимает, для чего была катавасия с версиями, когда все вменяемые технические специалисты говорили, что скрыть причину катастрофы самолета невозможно. То есть разбор полетов здесь очень нужен", - убежден экс-министр.

Павел Климкин акцентировал внимание на том, что трагедии МН17 и PS752 дают Украине право и возможность поднять вопрос об изменении процедур в оценке рисков полетов гражданской авиации. По мнению Климкина, Украина может показать пример в этом вопросе. 

Напомним, по словам премьера, украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с крушением самолета "МАУ".

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Иран, МАУ, Тегеран, Украинский самолет, Павел Климкин.
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