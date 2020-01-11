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Гончарук: Работа на месте катастрофы МАУ продолжается

Гончарук: Работа на месте катастрофы МАУ продолжается
11:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:По словам премьера, украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с крушением самолета "МАУ".

Правительство считает признание Ираном вины за сбитый самолет "МАУ" под Тегераном важным шагом в процессе расследования крушения лайнера, которое до сих пор продолжается, написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на странице в Фейсбуке в субботу утром.

"Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины. Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что украинские специалисты совместно с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран осмотрели найденные "черные ящики" и место хранения части фрагментов самолета.

"Также была осуществлена раскладку фрагментов самолета, с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800", - сообщил Гончарук.

Кроме того, в правительстве проинформировали, что уже были собраны ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе и проходит работа над идентификацией тел. "Сегодня утром электронную ДНК формулу направлено нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране. Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины", - сказано в сообщении

Гончарук также подчеркнул, что Украина сделает все для раскрытия всех деталей трагедии и окажет поддержку семьям погибших.

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Как сообщалось, ранее Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

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Иран, МАУ, Украинский самолет, Боинг 737, Алексей Гончарук.
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