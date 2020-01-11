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Баканов о катастрофе МАУ: Версия СБУ подтвердилась

Баканов о катастрофе МАУ: Версия СБУ подтвердилась
11:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Заявление Ирана подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК.

Заявление иранских властей о том, что военные этой страны ошибочно сбили самолет компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) подтвердило первую версию расследования, к которой склонялась СБУ.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях - столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", - приводит слова Баканова пресс-центр СБУ в субботу.

Глава СБУ еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета "МАУ".

"Не сомневались": Президент МАУ отреагировал на заявление Ирана

Как сообщалось, ранее Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

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СБУ, Иран, МАУ, Украинский самолет, Боинг 737, Иван Баканов.
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