Баканов о катастрофе МАУ: Версия СБУ подтвердилась

Новости Украины:Заявление Ирана подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК.

Заявление иранских властей о том, что военные этой страны ошибочно сбили самолет компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) подтвердило первую версию расследования, к которой склонялась СБУ.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях - столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", - приводит слова Баканова пресс-центр СБУ в субботу.

Глава СБУ еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета "МАУ".

Как сообщалось, ранее Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.