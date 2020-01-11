"Не сомневались": Президент МАУ отреагировал на заявление Ирана

Новости Украины:Евгений Дыхне заявил, что их авиакомпания знала о своей непричастности к ужасной трагедии.

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) были уверены, что их пассажирский самолет Boeing 737-800, потерпевший крушение под Тегераном, не мог стать причиной катастрофы.

"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы. ", - написал президент "МАУ" Евгений Дыхне на странице в Фейсбуке.

Он также поблагодарил за поддержку тех, кто разделял эту позицию. "Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие", - добавил Дыхне.

Как сообщалось, ранее Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.