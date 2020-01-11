Скачать
Суббота, 11.01.2020
Филарет рассказал о мотивах отзыва подписи о ликвидации УПЦ-КП
Филарет рассказал о мотивах отзыва подписи о ликвидации УПЦ-КП
В киевском метро за 2019 год зарегистрировано более 800 преступлений
В киевском метро за год зарегистрировано более 800 преступлений
Биатлон: составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе
Биатлон: составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе
Искра, буря, безумие: эти музыканты знают толк в "крутых" обложках
Искра, буря, безумие: эти музыканты знают толк в "крутых" обложках

Польша надеется на тщательное расследование авиакатастрофы в Иране

Польша надеется на тщательное расследование авиакатастрофы в Иране
06:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Замглавы МИД Польши Шимон Шинковський вел Сеньк: Мы ожидаем, что обстоятельства катастрофы будут тщательно выяснены.

Варшава ожидает, что обстоятельства катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране будут тщательно расследованы и установлены ее причины.

Об этом в пятницу во время пресс-конференции в Варшаве заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вел Сеньк, отвечая на вопрос, знает ли Варшава об обстоятельствах расследования падения самолета, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы ожидаем, что обстоятельства катастрофы будут тщательно выяснены. Без сомнения, эта трагедия и смерть более 170-ти человек на борту требует объективного установления причин катастрофы", - заявил заместитель главы МИД РП.

Вместе с тем он добавил, что Польша не вовлечена в какие-то действия в этом деле и потому Варшава не владеет информацией о подготовке к возможному следствию.

Как известно, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", совершавший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по 3 граждан ФРГ и Великобритании.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным разведки, самолет МАУ потерпел катастрофу в Иране в результате попадания иранской ракеты.

Также представители США, Австралии и Великобритании не исключили, что самолет сбила иранская ракета, возможно, непреднамеренно. Иран это отрицает.

В пятницу, 10 января, посольство США передало Президенту Украины Владимиру Зеленскому важные данные по авиакатастрофе в Иране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Иран, Самолет, МАУ, Тегеран, Авиакатастрофа в Иране.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
02 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
03 Пристайко о катастрофе самолета МАУ: Мы получили доступ к "черным ящикам" (Видео)
04 Авиакатастрофа в Иране: у СБУ есть две приоритетные версии
05 Гончарук поручил запустить централизированный учет древесины в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Султан Омана умер в возрасте 79 лет
Султан Омана умер в возрасте 79 лет
На Харьковщине появится первый ЦПАУ &quot;на колесах&quot;
На Харьковщине появится первый ЦПАУ "на колесах"
США не будут выводить войска из Ирака
США не будут выводить войска из Ирака
Работает как часики: ТОП-5 полезных продуктов для сердца
Работает как часики: ТОП-5 полезных продуктов для сердца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь