Польша надеется на тщательное расследование авиакатастрофы в Иране

Новости мира:Замглавы МИД Польши Шимон Шинковський вел Сеньк: Мы ожидаем, что обстоятельства катастрофы будут тщательно выяснены.

Варшава ожидает, что обстоятельства катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране будут тщательно расследованы и установлены ее причины.

Об этом в пятницу во время пресс-конференции в Варшаве заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вел Сеньк, отвечая на вопрос, знает ли Варшава об обстоятельствах расследования падения самолета, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы ожидаем, что обстоятельства катастрофы будут тщательно выяснены. Без сомнения, эта трагедия и смерть более 170-ти человек на борту требует объективного установления причин катастрофы", - заявил заместитель главы МИД РП.

Вместе с тем он добавил, что Польша не вовлечена в какие-то действия в этом деле и потому Варшава не владеет информацией о подготовке к возможному следствию.

Как известно, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", совершавший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по 3 граждан ФРГ и Великобритании.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным разведки, самолет МАУ потерпел катастрофу в Иране в результате попадания иранской ракеты.

Также представители США, Австралии и Великобритании не исключили, что самолет сбила иранская ракета, возможно, непреднамеренно. Иран это отрицает.

В пятницу, 10 января, посольство США передало Президенту Украины Владимиру Зеленскому важные данные по авиакатастрофе в Иране.