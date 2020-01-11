Скачать
Суббота, 11.01.2020
Настаиваем на полном признании вины: Зеленский отреагировал на заявление Ирана
Настаиваем на полном признании вины: Зеленский отреагировал на заявление Ирана
"Не сомневались": Президент МАУ отреагировал на заявление Ирана
"Не сомневались": Президент МАУ отреагировал на заявление Ирана
Кларисса Шилдс побила рекорд Ломаченко (Видео)
Кларисса Шилдс побила рекорд Ломаченко (Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 12 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 12 января

У Порошенко требуют немедлено созвать Совбез ООН

У Порошенко требуют немедлено созвать Совбез ООН
11:43 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:В "ЕС" заявили, что необходимо созвать Совбез ООН, что бы определить тип и происхождение ракеты, которая сбила украинский самолет.

В "Европейской солидарности" заявили, что после того как Иран признал свою вини в крушении самолета МАУ, Украина должна инициировать созыв Совбеза ООН, чтобы установить тип и происхождение ракеты. Об член партии "ЕС" Ирина Геращенко написала на своей странице в фейсбук.

"Теперь важно, чтобы украинская власть ... четко задала вопрос о типе ракеты и прямую или косвенную причастность к этому Москвы, которая продает оружие таким странам и чьи инструкторы обучают сбивать авиацели. Украина просто обязана созвать Совбез ООН, и президент не должен молчать в унисон с Москвой, а требовать этого еще три дня назад ... Так украинская власть действовала в 2014-м, когда над нашим оккупированным Донбассом из российского "Бука" был сбит самолет ", - написала Геращенко.

Она еще раз выразила соболезнования всем родственникам погибших в авиакатастрофе. 

СМИ: Иран признал свою вину в ужасной катастрофе МАУ

11 января Иран официально признал свою вину в крушении украинского самолета. Власти страны заявили, что сбили самолет по ошибке. 

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифи написал, что причиной катастрофы стал "человеческий фактор".

В свою очередь президент Ирана Хассан Рухани принес извинения за сбитый украинский авиалайнер заявив, что это была катастрофическая ошибка. 

Напомним, Канада уточнила число своих граждан, погибших в авиакатастрофе в Иране. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, ООН, Ирина Геращенко, Тегеран, Боинг, Украинский самолет, Европейская солидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
02 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
03 11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
04 Несколько полезных советов, которые пригодятся любой хозяйке на кухне
05 Гончарук поручил запустить централизированный учет древесины в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Султан Омана умер в возрасте 79 лет
Султан Омана умер в возрасте 79 лет
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
Катастрофа МАУ: Рухани подтвердил вину Ирана
Катастрофа МАУ: Рухани подтвердил вину Ирана
&quot;Бадоев. Мир, который создал Алан&quot;: вышла в свет книга об украинском режиссере
"Бадоев. Мир, который создал Алан": вышла в свет книга об украинском режиссере
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь