У Порошенко требуют немедлено созвать Совбез ООН

Новости Украины:В "ЕС" заявили, что необходимо созвать Совбез ООН, что бы определить тип и происхождение ракеты, которая сбила украинский самолет.

В "Европейской солидарности" заявили, что после того как Иран признал свою вини в крушении самолета МАУ, Украина должна инициировать созыв Совбеза ООН, чтобы установить тип и происхождение ракеты. Об член партии "ЕС" Ирина Геращенко написала на своей странице в фейсбук.

"Теперь важно, чтобы украинская власть ... четко задала вопрос о типе ракеты и прямую или косвенную причастность к этому Москвы, которая продает оружие таким странам и чьи инструкторы обучают сбивать авиацели. Украина просто обязана созвать Совбез ООН, и президент не должен молчать в унисон с Москвой, а требовать этого еще три дня назад ... Так украинская власть действовала в 2014-м, когда над нашим оккупированным Донбассом из российского "Бука" был сбит самолет ", - написала Геращенко.

Она еще раз выразила соболезнования всем родственникам погибших в авиакатастрофе.

11 января Иран официально признал свою вину в крушении украинского самолета. Власти страны заявили, что сбили самолет по ошибке.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифи написал, что причиной катастрофы стал "человеческий фактор".

В свою очередь президент Ирана Хассан Рухани принес извинения за сбитый украинский авиалайнер заявив, что это была катастрофическая ошибка.

Напомним, Канада уточнила число своих граждан, погибших в авиакатастрофе в Иране.