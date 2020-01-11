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Канада уточнила число своих граждан, погибших в авиакатастрофе в Иране

Канада уточнила число своих граждан, погибших в авиакатастрофе в Иране
10:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В МИД Канады сообщили, что количество жертв авиакатастрофы в Иране уменьшилось до 57 человек.

Канадские власти уточнили число погибших граждан во время трагедии рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в Иране – оно уменьшилось с 63 до 57 человек. Об этом в пятницу заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает BBC.

"Среди жертв падения самолета МАУ было 57 граждан Канады. Ранее сообщалось о 63 погибших канадцах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего на этом рейсе было 138 пассажиров, которые добирались в Канаду. Из Киева, после прибытия из Тегерана, они должны были вылететь в Торонто.

Как сообщалось, в четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, согласно показаниям и данным разведки, украинский самолет в Иране был сбит зенитной ракетой. Чиновник отметил, что это произошло скорее всего случайно.

"Не сомневались": Президент МАУ отреагировал на заявление Ирана

В субботу утром официальный Тегеран признал, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой класса земля-воздух, но совершенно случайно. Президент Ирана уже попросил прощения за это.

На борту самолета, совершавшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Трагедия произошла утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на признание Ираном вины в авикатастрофе украинского самолета.

Кроме этого, Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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Авиакатастрофа, Иран, Канада, МАУ, Тегеран, Украинский самолет, Боинг 737, Франсуа-Филипп Шампань.
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