Украина знала о ракетном ударе по самолету МАУ еще до признания Ирана

Новости Украины:Украина имела доказательства ракетного удара по самолету "МАУ" еще до заявления Ирана.

Украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране 8 декабря еще до того, как Иран взял на себя вину за трагедию, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии изданию "ВВС.Украина" в субботу.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал он.

Тела погибших в сбитом в Иране самолете Международных авиалиний Украины украинцев будут репатриированы в Украину ориентировочно 20-21 января.

"Он (Данилов – Ред.) сообщил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину", - пишет издание.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.