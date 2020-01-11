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Украина знала о ракетном ударе по самолету МАУ еще до признания Ирана

Украина знала о ракетном ударе по самолету МАУ еще до признания Ирана
15:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СНБО

Новости Украины:Украина имела доказательства ракетного удара по самолету "МАУ" еще до заявления Ирана.

Украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране 8 декабря еще до того, как Иран взял на себя вину за трагедию, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии изданию "ВВС.Украина" в субботу.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал он.

Тела погибших в сбитом в Иране самолете Международных авиалиний Украины украинцев будут репатриированы в Украину ориентировочно 20-21 января.

"Он (Данилов – Ред.) сообщил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину", - пишет издание.

Катастрофа МАУ: Рухани подтвердил вину Ирана

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Канада отреагировала на признание Ираном вины в катастрофе самолета МАУ

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Александр Данилов.
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