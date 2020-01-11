Канада отреагировала на признание Ираном вины в катастрофе самолета МАУ

Новости мира:Джастин Трюдо заявил, что Канада будет добиться тщательного расследования катастрофы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна хочет добиться тщательного расследования катастрофы самолета МАУ.

Об этом идет речь в заявлении канадского премьер-министра, которое опубликовал канала CCN.

"Иран признал, что самолет "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 был сбит его собственными вооруженными силами ", - отметил Трюдо.

В свете этих событий, канадский премьер сообщил, что в данный момент все внимание сосредоточено на установлении достоверности и прозрачности, для семей погибших в авиакатастрофе.

Он добавил, что Канада продолжит работать с партнерами во всем мире, чтобы обеспечить полное и тщательное расследование.

Напомним, Александр Турчинов прокомментировал последние новости по сбитому самолету МАУ.