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Канада отреагировала на признание Ираном вины в катастрофе самолета МАУ

Канада отреагировала на признание Ираном вины в катастрофе самолета МАУ
14:49 Сегодня Телеграф

Новости мира:Джастин Трюдо заявил, что Канада будет добиться тщательного расследования катастрофы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна хочет добиться тщательного расследования катастрофы самолета МАУ. 

Об этом идет речь в заявлении канадского премьер-министра, которое опубликовал канала CCN. 

"Иран признал, что самолет "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 был сбит его собственными вооруженными силами ", - отметил Трюдо.

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В свете этих событий, канадский премьер сообщил, что в данный момент все внимание сосредоточено на установлении достоверности и прозрачности, для семей погибших в авиакатастрофе. 

Он добавил, что Канада продолжит работать с партнерами во всем мире, чтобы обеспечить полное и тщательное расследование.

Напомним, Александр Турчинов прокомментировал последние новости по сбитому самолету МАУ.

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Иран, Канада, МАУ, Боинг, Украинский самолет, Джастин Трюдо.
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