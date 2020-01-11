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Комитет ООН: Россия и дальше дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму

Комитет ООН: Россия и дальше дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму
17:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Комитете ООН заявили, что РФ применяет свое законодательство для дискриминации крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму.

Россия продолжает применять в оккупированном Крыму свое законодательство с целью дискриминации этнических групп, в том числе крымских татар и украинцев, игнорируя рекомендации Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.

Об этом сообщает Антидискриминационный центр "Мемориал".

"Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации опубликовал свою оценку дискриминации крымских татар в подконтрольном РФ Крыму... Эксперты Комитета в очередной раз призвали правительство РФ предоставить Управлению Верховного комиссара по правам человека полный доступ в Крым для мониторинга ситуации. Комитет отметил, что в Крыму продолжает применяться законодательство и административные меры, которые дискриминируют этнические группы и коренные народы, в том числе в вопросах гражданства, изучения украинского языка, регистрации религиозных сообществ и деятельности крымскотатарских органов самоуправления, включая Меджлис", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в комитете ООН, Россия не предоставила информацию о том, какие действия были предприняты для расследования и привлечения к ответственности виновных в нарушении прав крымских татар, в том числе насильственных исчезновений, произвольных задержаний и негуманного обращения.

"Комитет пришел к выводу, что правительство РФ не выполнило предыдущие рекомендации Комитета", - цитирует "Мемориал" информацию Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.

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Как сообщалось, в августе 2017 года Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации принял Заключительные замечания по России. В пунктах 19-20 Комитет выразил озабоченность в связи с запрещением функционирования крымскотатарских представительских институтов, в частности, Меджлиса и закрытием нескольких медиаплощадок; а также в связи с нарушениями прав крымских татар, включая исчезновения, уголовные и административные преследования, массовые рейды, допросы. Комитет также выразил озабоченность по поводу ограничений на использование и изучение украинского языка после событий 2014 года в Крыму.

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Россия, Крым, ООН, Оккупированный полуостров.
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