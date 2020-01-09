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Украина примет участие в дебатах СБ ООН по международному миру и безопасности

Украина примет участие в дебатах СБ ООН по международному миру и безопасности
10:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина намерена принять участие в дебатах Совета Безопасности ООН касательно соблюдения Устава организации в части мира и безопасности.

9 января Украина примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН о соблюдении Устава ООН как основы поддержания международного мира и безопасности.

Об этом сообщил спикер постоянного представительства при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Цель дебатов, которые проводит Вьетнам как председатель Совбеза в январе, отметил он, "дать ответ на вопрос: чего не хватает для того, чтобы Устав ООН стал Библией международных отношений, точки нужно соединить, чтобы государства-нарушители были ответственны за свои действия, как перейти от стадии "глубокого беспокойства" к более эффективным действиям".

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От Украины, по словам Николенко, в дебатах примет участие заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Представитель постпредства также напомнил, что Украина как страна основательница ООН непосредственно причастна к разработке Устава ООН, и тогдашний украинский постпред (1945 года) возглавлял рабочую группу по разработке преамбулы и раздела I документа - о целях и принципах ООН.

По словам Николенко, агрессия против Украины и Грузии, конфликты в Сирии, Ливии и Йемене доказывают, что "никуда не делись те, кто готов нарушать мировой порядок, основанный на международных принципах".

Напомним, Совбез ООН обсудил гуманитарную ситуацию в Сирии.

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Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, Олег Николенко.
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