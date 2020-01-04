Совбез ООН обсудил гуманитарную ситуацию в Сирии

Новости мира:Совбез ООН: за закрытыми дверями обсудили ситуацию в Сирии.

Совет Безопасности ООН обсудил гуманитарную ситуацию, сложившуюся в провинции Идлиб на севере Сирии в результате наступления армии Асада при поддержке российских военных.

Заседание Совбеза состоялось за закрытыми дверями, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«С 12 декабря южные районы Идлиба покинули почти 300 тысяч человек. Из них по меньшей мере 175 тысяч - дети», - рассказал журналистам заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.

По его словам, город Мааррет-эн-Нууман и прилегающие районы «почти полностью опустели, люди целыми семьями бегут на север».

С апреля по начало декабря прошлого года с юга Идлиба вынужденно переселились 400 тысяч человек, добавил Хак. За этот период Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало свыше 1330 жертв среди гражданского населения.

Зимние условия ухудшают ужасную гуманитарную ситуацию, ведь по ночам температура приближается к минусовой. Люди вынуждены жить в полуразрушенных зданиях, палатках, под открытым небом, констатировал представитель ООН.

Хак также сообщил, что гуманитарные службы оказывают продовольственную и денежную помощь более 180 тыс. вновь прибывших беженцев. Кроме того, подготовлены пятидневные пайки для более чем полумиллиона человек.

Напоминаем, гуманитарная ситуация осложняется из-за позиции России и Китая, которые 20 декабря наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН относительно поставок международной помощи Сирии через границу с Турцией и Ираком.