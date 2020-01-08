Авиакатастрофа в Иране: генсек ООН глубоко скорбит

Новости Украины:Генсек ООН выражает соболезнования семьям погибших в крушении рейса PS752.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе украинского самолета.

Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко скорбит по поводу катастрофы украинского самолета вблизи Тегерана. Он выражает глубокие соболезнования семьям погибших и правительствам тех стран, чьи представители погибли в этой трагедии", - подчеркнул спикер.

Как сообщалось ранее, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По последним данным, на борту самолета находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также, по данным МИД, среди погибших 82 граждане Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по 3 граждан ФРГ и Великобритании.