"Работа идет своим ходом": Россия запустила газопровод в обход Украины

Путин и Эрдоган объявили о запуске "Турецкого потока".

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили об официальном старте и начале эксплуатации газопровода "Турецкий поток" в обход Украины по дну Черного моря.

Трансляцию церемонии из Стамбула транслировал телеканал "Россия 24". На мероприятие также прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

В ходе выступления Путин заявил, что взаимодействие РФ и Турции развивается практически во всех сферах. "Успешная реализация масштабного совместного проекта по строительству трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты", - сказал Путин.

По его словам, "взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничеству между нашими странами, работа идет своим ходом".

Как сказал Путин, в прошлом году турецким партнерам было поставлено 24 млрд кубометров газа из России.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что Турция и РФ в ходе реализации проекта "Турецкий поток" продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества. По его словам, Россия остается главным поставщиком газа в Турцию, и стороны готовы реализовывать новые проекты.

"Турецкий поток" - газопровод протяженностью около 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края РФ в Турцию. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая - для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составляет 15,75 млрд кубометров газа в год.

Директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что ввод в эксплуатацию обходного газопровода "Турецкий поток" для Украины означает почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию, но значительно больший риск создает для стран Южной Европы и Молдовы, которые получают газ только через Украину и не имеют иного способа получить голубое топливо.