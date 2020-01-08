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Пристайко: Санкции США помогли договориться с Москвой о транзите газа

Пристайко: Санкции США помогли договориться с Москвой о транзите газа
11:02 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Вадима Пристайко, санкции США против "Северного потока-2" сильно помогли в вопросе транзита газа через территорию Украины.

Санкции США в отношении проекта "Северный поток-2" помогли Украине достичь договоренностей с Россией о транзите газа.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого опубликован на сайте МИД

На вопрос, была бы достигнута договоренность Украины с РФ по газу без санкций США против "Северного потока-2" или нет, министр ответил, что санкции помогли достичь договоренности.

"В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже.

Киев в полном объеме получил оплату за транзит российского газа

Договоренность, на которую нам наконец удалось выйти, гораздо лучше. Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее, да".

В то же время Пристайко отметил, что Украина ценит помощь Германии "и не были в восторге от того, что любой немецкий проект попадет под санкции".

"С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами на том, что речь идет о плохом проекте для Германии, ЕС и Украины. Однако мы не имеем отношения к этим санкциям", - сказал он.

Напомним, 31 декабря объем прокачки газа составил 220,05 миллиона кубометров, а 1 января - всего лишь 49,3 миллиона кубометров газа.

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Газ, Россия, Санкции, РФ, Транзит газа, Вадим Пристайко.
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