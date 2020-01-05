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Киев в полном объеме получил оплату за транзит российского газа

Киев в полном объеме получил оплату за транзит российского газа
11:42 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:"Газпром" полностью уплатил Украине за транзит газа, несмотря на снижение объемов прокачки.

Несмотря на снижение объемов прокачки российского газа через Украину Оператор ГТС в полном объеме получил оплату за свои услуги от "Газпрома".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

"Несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн кубометров в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн м3 в сутки", - написал Макогон.

"Деньги уже на счетах Оператора ГТС України, так как услуги оказываются по принципу предоплаты", - добавил он.

Напомним, 3 января Оператор ГТС сообщил, что начиная с 7:00 1 января, все заявки "Газпрома" выполняются в полном объеме - газ из РФ в страны ЕС и Молдовы транспортируется в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.

С начала года транзит российского газа через Украину значительно уменьшился

"Вместе с тем нам полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд кубов", - заявили в пресс-службе.

Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 3,2% (на 2,806 млрд кубов) по сравнению с 2018 годом – до 89 млрд 585,9 млн куб. м.

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Газпром, ГТС, Нафтогаз, Транзит газа.
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