Киев в полном объеме получил оплату за транзит российского газа

Новости Бизнеса:"Газпром" полностью уплатил Украине за транзит газа, несмотря на снижение объемов прокачки.

Несмотря на снижение объемов прокачки российского газа через Украину Оператор ГТС в полном объеме получил оплату за свои услуги от "Газпрома".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

"Несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн кубометров в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн м3 в сутки", - написал Макогон.

"Деньги уже на счетах Оператора ГТС України, так как услуги оказываются по принципу предоплаты", - добавил он.

Напомним, 3 января Оператор ГТС сообщил, что начиная с 7:00 1 января, все заявки "Газпрома" выполняются в полном объеме - газ из РФ в страны ЕС и Молдовы транспортируется в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.

"Вместе с тем нам полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд кубов", - заявили в пресс-службе.

Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 3,2% (на 2,806 млрд кубов) по сравнению с 2018 годом – до 89 млрд 585,9 млн куб. м.