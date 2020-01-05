С начала года транзит российского газа через Украину значительно уменьшился

Новости Бизнеса:31 декабря объем прокачки газа составил 220,05 миллиона кубометров, а 1 января - всего лишь 49,3 миллиона кубометров газа.

С начала 2020 года средние объемы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему уменьшились в 5,3 раза. Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте компании "Оператор".

Средний показатель объемов транзита газ через Украину за декабрь 2019 года достигал уровня 261 миллион кубометров. 31 декабря объем прокачки газа составил 220,05 миллиона кубометров. 1 января через украинскую ГТС прошло всего лишь 49,3 миллиона кубометров газа, а 2 января – до 38,8 миллиона кубометров.

Ранее сообщалось, что ООО "Оператор ГТС Украины", которое с 1 января 2020 года стало новым оператором украинской газотранспортной системы вместо "Укртрансгаза", транспортировало в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту с "Газпромом".

Напомним, что Украина, РФ и ЕС подписали новый газовый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет.

В договоре гарантируется минимальная прокачка газа в размере 65 млрд куб. м на первый год, а также по 40 млрд куб. м еще 4 года.