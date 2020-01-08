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Пристайко: Турция поднимет вопрос освобождения всех украинцев из тюрем РФ

Пристайко: Турция поднимет вопрос освобождения всех украинцев из тюрем РФ
11:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Вадим Пристайко заявил, что во время визита Владимира Путина в Стамбул, будет подыматься вопрос освобождения украинских граждан.

Турция во время пребывания президента Российской Федерации Владимира Путина в Стамбуле поднимет вопрос освобождения всех украинцев, незаконно задержанных в оккупированных Крыму, на Донбассе и в РФ.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter, он провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Глава МИД Украины заявил, что поблагодарил турецкого коллегу за соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины" рейс PS752 возле международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран).

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"Мой коллега также подчеркнул: Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях, во время визита сегодня Путина", - сообщил Пристайко.

Как сообщается на сайте Кремля, 7 января вечером президент РФ Владимир Путин прибыл в Стамбул.

Напомним, Владимир Путин приедет в Стамбул на запуск "Турецкого потока".

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Турция, Стамбул, Владимир Путин, Вадим Пристайко, Турецкий поток.
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