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Путин в Сирии встретился с Асадом

Путин в Сирии встретился с Асадом
18:21 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Путин неожиданно посетил Сирию и встретился с Асадом.

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Сирию и встретился с ее президентом Башаром Асадом. Об этом сообщает ТАСС.

"Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии. Глава государства отметил, что на улицах города невооруженным глазом можно заметить признаки восстановления мирной жизни", - говорится в сообщении.

Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике. В командном пункте главу российского государства встретил президент Сирии Башар Асад. Лидеры двух стран заслушали доклады военных о состоянии дел в различных регионах страны. Позже состоялись двусторонние переговоры сирийской и российской делегаций.

Добавим, к этому Путин посещал Сирию в декабре 2017 года.

Напомним, в Стамбуле состоялась акция против поддержки Россией войск Башара Асада. Путин приедет в Стамбул на запуск "Турецкого потока"

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Сирия, Россия, Башар Асад, Владимир Путин, Иглиб.
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