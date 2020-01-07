Путин приедет в Стамбул на запуск "Турецкого потока"

Президент РФ Владимир Путин завтра прибудет в Станбул, чтобы принять участие в открытии газопровода "Турецкий поток".

Президент Российской Федерации Владимир Путин завтра, 8 января, отправляется с рабочим визитом в Турцию на открытие нового газопровода. Об этом сообщает ТАСС.

"8 января президент Российской Федерации Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (город Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин проведет переговоры с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, в ходе которых планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

Как сообщалось ранее, , российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" начал поступать в Грецию и Северную Македонию.