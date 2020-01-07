Скачать
Вторник, 07.01.2020
Разумков о Рождестве: Пусть оно станет днем единения, счастья и любви
Разумков о Рождестве: Пусть оно станет днем единения, счастья и любви
Украинскую колядку запели даже в оккупированном Крыму
Украинскую колядку запели даже в оккупированном Крыму
CМИ: Джошуа добровольно отдаст Усику титул WBO
CМИ: Джошуа добровольно отдаст Усику титул WBO
Зимние святки 2020: гадания и народные приметы в Святые дни
Гадания и народные приметы на Зимние святки 2020

Путин приедет в Стамбул на запуск "Турецкого потока"

Путин приедет в Стамбул на запуск "Турецкого потока"
16:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Президент РФ Владимир Путин завтра прибудет в Станбул, чтобы принять участие в открытии газопровода "Турецкий поток".

Президент Российской Федерации Владимир Путин завтра, 8 января, отправляется с рабочим визитом в Турцию на открытие нового газопровода. Об этом сообщает  ТАСС.

"8 января президент Российской Федерации Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (город Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин проведет переговоры с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, в ходе которых планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

Турция запустит "Турецкий поток" 8 января

Как сообщалось ранее, , российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" начал поступать в Грецию и Северную Македонию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Турция, Газопровод, Владимир Путин, Транзит газа, Турецкий поток.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Рождеством Христовым 2020 в прозе, открытки
02 Телескоп "Хаббл" заснял галактику-гиганта (Видео)
03 7 января - приметы и обряды на Рождество Христово
04 Самые полезные напитки для здоровья почек
05 Неожиданные симптомы, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Похороны Сулеймани в Иране прошли трагически: количество жертв (Фото)
Похороны Сулеймани в Иране прошли трагически
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
&quot;Украденное Рождество&quot;: прогноз погоды на 7 января
"Украденное Рождество": прогноз погоды на 7 января
Как украинские звезды поздравляют своих поклонников с Рождеством (Фото)
Как украинские звезды поздравляют своих поклонников с Рождеством (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь