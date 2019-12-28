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Турция запустит "Турецкий поток" 8 января

Турция запустит "Турецкий поток" 8 января
13:11 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Турция запустит газопровод "Турецкий поток" 8 января

Турция запустит газопровод TurkStream ("Турецкий поток") в следующем месяце, заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов 27 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Мы запустим TurkStream 8 января. Мы будем незаменимыми на международных рынках природного газа с газопроводами, идущими как с востока, так и с севера", - сказал Фатих Донмез, ссылаясь на запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP) в ЕС 30 ноября.

Трубопровод природного газа "Турецкий поток" имеет общую мощность 31,5 миллиарда кубических метров, из которых первая линия обеспечит турецким потребителям мощность 15,75 млрд кубометров российского газа.

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Вторая линия будет поставлять еще 15,75 млрд кубометров газа в Европу через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

До конца мая 2020 года планируется построить 308-километровый участок газопровода от болгарского села Польски-Сеновец к границе Сербии.

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Все по теме:

ЕС, Турция, Россия, РФ, Турецкий поток, Газопровод "Турецкий поток", TurkStream, Фатих Донмез.
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